172 هزارهکتار از زمینهای کهگیلویه و بویراحمد زیر کشت پاییزه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 136 هزار هکتار از این زمینها زیر کشت گندم دیم، 33 هزار هکتار زیر کشت زیر کشت گندم و جوی آبی و هزار هکتار نیز به زیر کشت کلزا رفت.

وی با بیان اینکه دو هزار هکتار از این زمینها نیز زیر کشت عدس قرار گرفت، تصریح کرد: در همین راستا 12 زار تن کود سوپر فسفات نیز در بین کشاورزان توزیع شد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان همچنین از خرید 205 دستگاه ماشبن آلات کشاورزی برای استان خبر داد و گفت: برای خرید این ماشین آلات 200 میلیاد ا هزینه شده است.

موسوی همچنین از آغاز برداشت مرکبات در520 هکتار از باغ های شهرستان گچساران خبر داد و گفت: میزان برداشت مرکبات در هر هکتار از باغ های مرکبات این شهرستان هشت هزار و 800 تن برآورد شده است.

وی انواع مرکبات کشت شده در باغهای این شهرستان را پرتقال محلی، نافی، والنسیا و خوشه ای و نارنگی خارو، فرانسوی و محلی عنوان کرد.

موسوی افزود: سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان یکهزار و 600 هکتار است که از این میزان 300 هکتار باغ پرتقال و 220 هکتار ار باغات نارنگی بارور بوده و باقی غیر مثمر هستند.

وی تصریح کرد: این میزان محصولات در بازارهای کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستان عرضه خواهد شد.