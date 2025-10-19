به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان استان قم با هدف شناسایی و حمایت نسل تازهای از فیلمسازان خلاق، دوره آموزش تخصصی جامع فیلمسازی داستانی را همزمان با سراسر کشور طی سه گام و هفت ماه که آموزش تمامی مراحل تولید فیلمکوتاه را شامل میشود، در استان قم برگزار میکند.
این دوره در قالب ۳۶۰ ساعت آموزش تخصصی سینما در سه گام طراحی شده و افزایش زمان فعالیتهای عملی و افزودن دو کارگاه فیلمسازی به شکل اردو محور، از جمله مهمترین تفاوتهای این دوره نسبت به سالهای گذشته است.
دوره جامع فیلمسازی انجمن سینمای جوانان قم در سه گام آموزشی و با عناوین مختلفی از جمله «آشنایی با سینما»، «عکاسی»، «فیلمبرداری»، «تدوین»، «صدابرداری»، «کارگاه تحلیل فیلم»، «کارگاه فیلمسازی تجربه اول»، «کارگاه فیلمنامهنویسی»، «کارگاه کارگردانی حرفهای»، «آشنایی با فیلمسازی مستند»، «آشنایی با فیلمسازی تجربهگرا»، «اردوهای فیلمسازی حرفهای»، طی یکسال برگزار خواهد شد و هنرجویان در پایان دوره موظف به ساخت یک فیلمکوتاه داستانی خواهند بود.
در دوره جدید آموزش فیلمسازی، ضمن اینکه هنرجویان پس از موفقیت در تولید فیلم پایاندوره، مدرک معتبر و بینالمللی انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت خواهند کرد، امکان دریافت گواهی پایان دوره با گرایشهای تخصصی «فیلمنامه»، «فیلمبرداری»، «صدابرداری» و «تدوین» را نیز دارند.
تمامی داوطلبان و متقاضیان پس از شرکت در آزمون کتبی روز جمعه مورخ ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴، به جلسه مصاحبه حضوری دعوت میشوند و نتیجه نهایی بر اساس بررسی مجموع این دو مرحله نتیجهگیری و اعلام خواهد شد.
خاطرنشان میشود آخرین فرصت ثبتنام در دوره آموزش جامع فیلمسازی انجمن سینمای جوانان قم تا ۱۴ آبانماه است و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به دفتر انجمن سینمای جوان واقع در در میدان شهید نوابصفوی، تالار فرهنگ و هنر قم، طبقه اول، انجمن سینمای جوانان استان قم مراجعه کنند.
نظر شما