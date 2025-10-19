توسعه طرح استفاده از دوچرخه و اسکوتر اشتراکی در پایتخت به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رامشینی معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در خصوص توسعه طرح اسکوتر و دوچرخه اشتراکی اظهارکرد: این موضوع در حال حاضر در سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در دست برنامه‌ریزی است و قراردادهای لازم منعقد شده و تست‌های آزمایشی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بعد از تأیید این روند خدمت‌رسانی در بستر شهرزاد خواهد بود، اظهار کرد: سازمان ترافیک و معاونین ترافیک مناطق ۲۲ گانه در حوزه آموزش و حمل و نقل پاک با خریداری و در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم مثل دوچرخه، دوچرخه‌بند یا اسکوتر شرایط را برای استقبال شهروندان مهیا می‌کنند.

رامشینی با تاکید بر اینکه باید اقدامات لازم برای توسعه مدهای حمل و نقلی اینچنینی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: طرح مسیر سرزندگی که اکنون در شهرداری تهران دنبال می‌شود و به عنوان پایلوت در منطقه ۲ افتتاح شد، در راستای توسعه استفاده از دوچرخه و اسکوتر است.

معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک عنوان کرد: برنامه‌ریزی و طراحی‌های لازم برای اجرای مسیر سرزندگی در دیگر مناطق هم در حال انجام است و مشاوران طرح مشغول مطالعات مربوط به طرح هستند.