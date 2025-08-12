اجرای طرح دوچرخه و اسکوتر اشتراکی در محدوده بازار تهران از مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره دوچرخه و اسکوتر اشتراکی اظهار کرد: در حال حاضر در مسیر ۴۷ کیلومتری سرزندگی که از سوی شهرداری تهران افتتاح شده طرح اسکوتر و دوچرخه اشتراکی فعال است.

وی ادامه داد: توسعه این طرح در سطح شهر تهران با همکاری بخش خصوصی در دست اقدام است که نیازمند حمایت است.

علیمردانی با تاکید بر اینکه در سنوات پیش به دلیل نبود مدل اقتصادی و عدم صرفه اقتصادی طرح‌های اشتراکی مورد استقبال قرار نگرفته بود و بعضی از آنها جمع شده بود، عنوان کرد: شهرداری بنای توسعه مسیر سرزندگی را دارد و برنامه این است که در این محدود نیز این طرح اجرا شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان کرد: طرحی دیگر هم که در منطقه ۱۲ «محدوده بازار تهران» در حال پیگیری است، به‌کارگیری اسکوتر و دوچرخه اشتراکی در محدوده پیاده راه بازار است. طبق پیش بینی‌ها این طرح به مهرماه خواهد رسید و به کاهش ترافیک بازار کمک می‌کند.

به گفته علیمردانی شهرداری تهران درباره توسعه طرح دوچرخه و اسکوتر اشتراکی با ۲ شرکت خصوصی تفاهم‌نامه امضا کرده است.