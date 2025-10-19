به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، آئین بهره‌برداری از پروژه نسل سوم سیستم هوشمند ربات‌های تجزیه‌گر پستی (OCR) و نامگذاری ساختمان مرکزی تجزیه و مبادلات پست کشور به نام امیرکبیر روز شنبه ۲۶ مهرماه، با حضور احمدی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، موحدی مشاور عالی سرپرست دانشگاه، هیئت مدیره بنیاد شریف به نمایندگی از دانشگاه صنعتی شریف و جمعی از مدیران و فعالان حوزه فناوری برگزار شد، در این مراسم از نسل سوم ربات‌های تجزیه‌گر پستی رونمایی شد.

این مراسم که در ساختمان تازه‌نام‌گذاری‌شده امیرکبیر - بانی نخستین نظام پستی ایران - برگزار شد، نمادی از گذر تاریخی شبکه پست کشور از مرحله مکانیکی به دوران هوشمندسازی و هوش مصنوعی بود.

مهندس محمدی، مدیرعامل گروه ماشین‌های هوشمند تنسور، در توضیح ویژگی‌های این ربات‌ها گفت: ربات‌های نسل سوم نسبت به مدل‌های پیشین تحول قابل‌توجهی یافته‌اند. سرعت خطی آن‌ها دو برابر نسل قبل است و وزن سازه به یک‌سوم کاهش یافته. مهم‌تر اینکه در حالی که در نسل‌های پیشین برای هر ربات حدود ۵۰ میلیون تومان صرف واردات سنسور از چین می‌شد، اکنون ۹۰ درصد قطعات نسل جدید کاملاً بومی‌سازی شده و آماده صادرات است. وی همچنین تأکید کرد که در صورت اجرای این پروژه توسط اداره پست مرکزی، هزینه آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد، اما با ورود بخش خصوصی و همکاری گروه ماشین‌های هوشمند تنسور، این هزینه به‌طور کامل تأمین شد.

مهندس محمدی افزود: این ربات‌ها با فناوری OCR، متن و نشانی مرسولات را مستقیماً می‌خوانند و تنها به بارکد محدود نیستند. سیستم ترکیبی تشخیص مقصد - بر پایه تحلیل بارکد، کدپستی و نشانی - می‌تواند در کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه تصمیم‌گیری کند. این فناوری در فاز نخست در ۶۴ ناحیه پستی کشور پیاده‌سازی شده و در استان‌های رشت و ساری نیز با همکاری بخش خصوصی آغاز به کار کرده است.

رونمایی از نسل سوم ربات‌های تجزیه‌گر پستی را می‌توان نقطه عطفی در مسیر مدرن‌سازی صنعت پست ایران دانست؛ حرکتی که از میراث چاپارخانه‌های تاریخی آغاز شد و امروز با همت جوانان دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی شریف، به مرحله‌ای از هوش مصنوعی، دقت میلی‌ثانیه‌ای و خودکفایی فناورانه رسیده است.