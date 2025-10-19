  1. اقتصاد
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

نصب موفق پمپ درون‌چاهی در میدان یاران جنوبی

عملیات نصب پمپ درون‌چاهی (ESP) در یکی از چاه‌های طرح توسعه میدان نفتی یاران، با تلاش متخصصان و کارکنان این میدان در بخش جنوبی، با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عملیات نصب پمپ درون‌چاهی در میدان یاران با استفاده از دکل تراک‌مانتد ۵۰۱ پرشیا و با رعایت کامل الزامات ایمنی، انطباق دقیق با برنامه زمان‌بندی مصوب و همکاری مؤثر میان واحدهای فنی، خدماتی و ایمنی انجام شد.

پس از اتمام مراحل نصب، عملیات برچیدن دکل و آماده‌سازی آن برای انتقال به چاه بعدی، به‌منظور ادامه اجرای برنامه نصب پمپ‌های درون‌چاهی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، عملیات انتقال دکل به موقعیت جدید طی روزهای آینده اجرا می‌شود.

دکل تراک‌مانتد ۵۰۱ پرشیا به‌عنوان یکی از دکل‌های سریع، چابک و پیشرو در ناوگان عملیاتی شناخته می‌شود که با قابلیت استقرار و آماده‌به‌کاری در زمان کوتاه، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، کاهش زمان توقف چاه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های نگهداشت و افزایش تولید ایفا می‌کند.

کارشناسان فنی طرح توسعه میدان یاران معتقدند استفاده از دکل‌های تراک‌مانتد، به‌ویژه در مناطق با شرایط جغرافیایی دشوار، سبب کاهش قابل توجه هزینه‌ها و زمان عملیات می‌شود. به گفته این کارشناسان، اجرای پیوسته عملیات نصب پمپ‌های درون‌چاهی در چاه‌های منتخب، افزون بر افزایش پایداری تولید، به بهبود ضریب بهره‌دهی چاه‌ها نیز کمک می‌کند.

دکل ۵۰۱ پرشیا طی ماه‌های اخیر سه عملیات مشابه را با موفقیت به انجام رسانده و افزایش تولید حدود دو هزار بشکه‌ای نفت از چاه‌های یادشده را محقق کرده است.

فاطمه صفری دهکردی

