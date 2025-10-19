زارع: پرداخت زکات در اصفهان ۲۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع ظهر یکشنبه با ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه زکات استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموع زکات جمعآوریشده در استان اصفهان بالغ بر ۲۰۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بوده است. بخشی از این مبلغ توسط خیریهها، سازمان بهزیستی، بسیج و دبیرخانه شورای زکات تأمین شده که نشاندهنده افزایش مشارکت مردمی و اعتماد نیکوکاران به سازوکارهای شفاف کمیته امداد است.
وی افزود: در ششماهه نخست امسال نیز میزان زکوات واجب، مستحبی و کفارات جذبشده در سطح استان به ۱۳۹ میلیارد تومان رسیده است. این مبالغ بر اساس اولویتهای مصوب شورای زکات در سرفصلهای عمرانی، درمان، جهیزیه، فرهنگی و معیشتی هزینه شده تا آثار این فریضه الهی در زندگی محرومان بهصورت ملموس مشاهده شود.
زارع با تأکید بر اهمیت استمرار برنامههای فرهنگی و اطلاعرسانی در زمینه ترویج زکات، گفت: امیدواریم با همکاری صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه استان، بتوانیم با اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی مستمر، زمینه گسترش فرهنگ زکات و تقویت مشارکت مردمی در این واجب الهی را فراهم کنیم.
جلسه شورای زکات استان اصفهان با حضور آیتالله طباطبایینژاد، نماینده ولیفقیه در استان و رئیس شورای زکات، دکتر جمالینژاد استاندار اصفهان و قائممقام شورای زکات استان، و جمعی از مسئولان و مدیران کمیته امداد استان برگزار شد. در این نشست، اعضای شورا پیرامون راهکارهای افزایش جذب زکات، ترویج فرهنگ پرداخت آن و هزینهکرد هدفمند منابع زکات برای رونق سفره نیازمندان بحث و تبادل نظر کردند.
آیتالله طباطبایینژاد در این جلسه با تأکید بر اینکه زکات یکی از پایههای مهم اقتصاد اسلامی و ضامن همبستگی اجتماعی است، گفت: اگر زکات بهدرستی جمعآوری و در مسیر واقعی خود هزینه شود، میتواند بسیاری از مشکلات معیشتی نیازمندان را برطرف و عدالت اجتماعی را در جامعه تقویت کند.
وی افزود: نهادینهسازی فرهنگ زکات در میان مردم، بهویژه کشاورزان و تولیدکنندگان، نیازمند همکاری همه دستگاهها، ائمه جمعه، رسانهها و نخبگان فرهنگی است تا آثار و برکات زکات برای جامعه ملموستر شود و مردم با اشتیاق بیشتری در این فریضه الهی مشارکت کنند.
