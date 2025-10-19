  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

زارع: پرداخت زکات در اصفهان ۲۰۰ درصد افزایش یافت

زارع: پرداخت زکات در اصفهان ۲۰۰ درصد افزایش یافت

اصفهان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع ظهر یکشنبه با ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه زکات استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموع زکات جمع‌آوری‌شده در استان اصفهان بالغ بر ۲۰۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بوده است. بخشی از این مبلغ توسط خیریه‌ها، سازمان بهزیستی، بسیج و دبیرخانه شورای زکات تأمین شده که نشان‌دهنده افزایش مشارکت مردمی و اعتماد نیکوکاران به سازوکارهای شفاف کمیته امداد است.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال نیز میزان زکوات واجب، مستحبی و کفارات جذب‌شده در سطح استان به ۱۳۹ میلیارد تومان رسیده است. این مبالغ بر اساس اولویت‌های مصوب شورای زکات در سرفصل‌های عمرانی، درمان، جهیزیه، فرهنگی و معیشتی هزینه شده تا آثار این فریضه الهی در زندگی محرومان به‌صورت ملموس مشاهده شود.

زارع با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی در زمینه ترویج زکات، گفت: امیدواریم با همکاری صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه استان، بتوانیم با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مستمر، زمینه گسترش فرهنگ زکات و تقویت مشارکت مردمی در این واجب الهی را فراهم کنیم.

جلسه شورای زکات استان اصفهان با حضور آیت‌الله طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و رئیس شورای زکات، دکتر جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و قائم‌مقام شورای زکات استان، و جمعی از مسئولان و مدیران کمیته امداد استان برگزار شد. در این نشست، اعضای شورا پیرامون راهکارهای افزایش جذب زکات، ترویج فرهنگ پرداخت آن و هزینه‌کرد هدفمند منابع زکات برای رونق سفره نیازمندان بحث و تبادل نظر کردند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در این جلسه با تأکید بر اینکه زکات یکی از پایه‌های مهم اقتصاد اسلامی و ضامن همبستگی اجتماعی است، گفت: اگر زکات به‌درستی جمع‌آوری و در مسیر واقعی خود هزینه شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی نیازمندان را برطرف و عدالت اجتماعی را در جامعه تقویت کند.

وی افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ زکات در میان مردم، به‌ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، ائمه جمعه، رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی است تا آثار و برکات زکات برای جامعه ملموس‌تر شود و مردم با اشتیاق بیشتری در این فریضه الهی مشارکت کنند.

کد خبر 6627270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها