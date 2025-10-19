خبرگزاری مهر - مجله مهر: اینکه فیلم عروسی یک سال و نیم دختر آقای شمخانی که همان زمان هم واکنش‌های زیادی را در پی داشت، چرا ناگهان دو روز است دوباره کل فضای مجازی را قبضه کرده، جای پرسش دارد و منتشرکنندگان و واکنش‌دهندگان به این فیلم هم مثل خوانندگان روزنامه تاریخ گذشته، وقت و انرژی خود را به‌عنوان مهره‌های یک بازی سیاسی به بازی گرفته‌اند.

شاید اگر سوابق علی شمخانی را ندانید و سرچ نکرده باشید، شنیدن تیتر وایرال شده در فضای مجازی درباره فیلم منتشر شده از شمخانی، به ذهن انسان این را متبادر می‌کند که سهل‌انگاری که یک جوان تازه در قامت سیاست قرار گرفته، باعث پخش فیلمی از او شده، اما برای کسانی که سوابق علی شمخانی را می‌دانند، عبارت «سهل‌انگاری» درباره پخش فیلم از قسمت زنانه عروسی دختر او، کمی عجیب به نظر می‌رسد.

غرض «مهر» از ورود به این محتوا، تکمیل پازل شطرنج‌بازان سیاسی پشت این ماجرا نیست؛ بلکه در ابتدا توضیح این ماجرا برای مخاطبان است که هر محتوای وایرالی و پربازدید در فضای مجازی، لزوماً خیرخواهانه بازنشر نشده (آن هم پس از یک سال و نیم) و ثانیاً تکرار این هشدار تکراری به مسئولان است که کاش ملزومات قرار گرفتن در جایگاه سیاسی‌شان را رعایت کنند و حواس‌شان به رفتارها و اعمال خود اطرافیان‌شان باشد، تا پس از یک سال و نیم، هنوز به واسطه اعمال و رفتار آنها برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه‌‎تراشی نشود.