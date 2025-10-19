به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای؛ نمایش «شاپرک خانم» به نویسندگی بیژن مفید، کارگردانی سارا عابدی و تهیه کنندگی آرزو لطفی روز دوشنبه ۲۸ مهر در تماشاخانه طهران روی صحنه میرود.
هنرمندانی چون نازنین زهرا ستایش، محمد پارسا بیکدلی، امیر مهدی مهری، آرشیدا اتحاد، نیلارز طلوعی، آراد عبدالملکی، رستا عبدالملکی، هلما غلامی، گندم شعبانی، سامیار کاشی ایفای نقش خواهند کرد.
آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا مجری طرح این نمایش است.
در خلاصه داستان نمایش «شاپرک خانم» آمده است: «شاپرک خانم، موجودی کوچک و رویایی، در تاریکی زیرزمینی گرفتار توری مرگبار میشود. او برای نجات، از هر رهگذری طلب یاری میکند اما بیتفاوتی و فریب، سرنوشتش را رقم میزنند. نمایشی پر رمز و راز که پشت قصهای کودکانه، چهره تلخ تنهایی و امید را آشکار میکند.»
از دیگری عوامل این اثر میتوان به دستیار کارگردان: آرمین احمدوند، مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق سیادت، طراح پوستر: فرشته علیجانی، عکاس: ساناز عابدی، نوازنده تنبک: مهتا سرکرده، طراح دکور: هادی عابدی، مدیر تولید: آرمین اقراری، مدیر صحنه: بشیر الله وردی اشاره کرد.
علاقمندان جهت تهیه بلیت و تماشای این نمایش میتوانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳ مراجعه کنند.
نظر شما