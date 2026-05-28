میزبانی تماشاخانه طهران از نمایش «اتوبوسی به نام هوس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، نمایش «اتوبوسی به نام هوس» نوشته تنسی ویلیامز و ترجمه مرجان بخت‌مینو داستان بلانچ دبوآ است که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است. وی پس از اخراج از مدرسه‌ای که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش استلا به پیش وی و شوهر خواهرش استنلی کووالسکی می‌آید. استنلی که یک کارگر قمارباز است از بدو ورود بلانش سر ناسازگاری با وی دارد و از طریق یکی از دوستانش از گذشته بلانچ باخبر می‌شود.

سحر عبداللهی، معصومه رحیمی، حسین احمدی، مهدی جادری، درسا شفیعی، رامین فیاض، الهام مقربان و مهدی اصغریان بازیگران این نمایش هستند.

همچنین ریحانه محسنی دستیار کارگردان، معصومه رحیمی منشی صحنه، ندا حقیقت‌گو طراح گریم و مجری گریم، مهدی اصغریان طراح صحنه، علیرضا آخوندی و مهدی جادری مدیر صحنه، مهدی سربازی مدیر روابط عمومی، امیرعلی نیکومنش عکاس، نرگس علیان‌نژادی نوازنده ویولنسل، مهدی اصغریان طراح پوستر و سارا بهنامی مشاور رسانه‌ای این نمایش را بر عهده دارد.

گروه هنری پژواک اجرای «اتوبوسی به نام هوس» را از ۱۶ تا ۲۲خرداد، ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌برد و علاقمندان جهت تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.