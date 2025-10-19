به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ظهر امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد که در پژوهشگاه مواد و انرژی در کرج برگزار شد، با اشاره به اهمیت هماهنگی و گفتوگوی میان بخشی، گفت: در جهان امروز هیچ کشوری بهتنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای فناورانه و صنعتی خود نیست و زبان مشترک این همکاریها، استاندارد است.
وی افزود: استانداردها ستون فقرات شفافیت اقتصادیاند و به کمک آنها میتوان از فساد، موازی کاری و دوبارهکاری در دستگاهها جلوگیری کرد لذا ما به دنبال ایجاد ساختاری هستیم که از طریق هوشمند سازی و یکپارچگی نظامهای کنترل کیفی، نظارتها دقیقتر و مؤثرتر انجام شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ظرفیت بالای البرز در حوزه صنعت و فناوری، گفت: بیش از ۳۰۰۰ واحد تولیدی فعال در سطح استان فعالیت دارند که این موضوع البرز را به قلب تپنده صنعت کشور تبدیل کرده است لذا پیشنهاد ما این است که البرز بهعنوان پایلوت اجرای طرح ملی استانداردسازی هوشمند انتخاب شود تا تجربه آن به سایر استانها منتقل شود.
انصاری با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نو در فرآیندهای نظارتی، افزود: هدف ما، تسهیل ارزیابی کیفیت کالا و خدمات، کاهش هزینههای بازرسی و افزایش شفافیت در نظام استاندارد است و قطعاً این تحول بدون همکاری دانشگاهها، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی ممکن نیست.
وی با اشاره به برنامه جدید سازمان در زمینه «اتاق فکر استانداردسازی»، گفت: این مجموعه با حضور متخصصان، نمایندگان صنعت و دانشگاهها تشکیل میشود تا تصمیمات حوزه استاندارد بر پایه دادههای واقعی و تحلیلهای علمی اتخاذ شود.
معاون رئیسجمهور در پایان اظهار داشت: حرکت بهسوی استانداردسازی هوشمند و مشارکت محور، مسیری است که میتواند کشور را به سمت توسعه پایدار، اقتصاد دانشبنیان و زندگی باکیفیتتر سوق دهد.
