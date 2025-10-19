به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، عصر امروز در مراسم قرعهکشی عمره دانشجویی اظهار کرد: این مراسم نمادی از روحیه معنوی و دینی حاکم بر دانشگاههای کشور است.
وی با بیان اینکه برخی تلاش میکنند چهرهای نادرست از جوانان امروز ارائه دهند، گفت: عدهای میکوشند نسل جوان را گریزان از دین و معنویت نشان دهند، در حالی که بسیاری از جلوههای ظاهری، تنوعطلبیها و تغییرات سبک زندگی در میان جوانان، طبیعی و متناسب با تحولات نسلی است و هیچگونه تعارضی با ایمان و دینداری ندارد.
رستمی ادامه داد: تاکنون ۱۲۲ هزار نفر از دانشگاهیان برای عمره دانشجویی ثبتنام کردهاند و در مجموع ۱۳۰ هزار دانشگاهی مشتاق تشرف به خانه خدا هستند. اگر قرار باشد از دانشگاه تصویری واقعی ارائه کنیم، آیا این اشتیاق گسترده برای زیارت خانه خدا، گویاترین نشانه حقیقت معنوی دانشگاه نیست؟
وی افزود: صدها هزار دانشجو دل در گرو همراهی با این ۱۳۰ هزار متقاضی دارند که برای تنها ۸ هزار سهمیه عمره ثبتنام کردهاند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز یکی از اهداف دشمن، دانشگاه بود؛ چرا که دشمن بهخوبی از قدرت دانشگاه و نقش آن در هدایت جامعه آگاه است و تلاش دارد آن را از مسیر علمی و معنوی خود منحرف کند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در پایان تصریح کرد: فارغ از نتیجه قرعهکشی، همه این دانشگاهیان زائران واقعی خانه خدا هستند. وزرای علوم و بهداشت و همچنین مسئولان دانشگاهی باید نسبت به این ظرفیت عظیم معنوی احساس مسئولیت کنند و بستر تقویت ایمان و معنویت در میان جوانان را بیش از پیش فراهم آورند.
