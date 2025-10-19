به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس به حمله شهرک نشینان صهیونیست به یک پیرزن هنگام زیتون چینی در کرانه باختری واکنش نشان داد.
در بیانیه حماس آمده است: حمله وحشیانه شهرکنشینان صهیونیست به یک زن فلسطینی در هنگام برداشت محصول زیتون از زمین خود در روستای المغیر در شمال رامالله، نمادی از خشونت بیحد شهرکنشینان و همدستی آشکار ارتش اشغالگر صهیونیستی است که با حمایت از آنان، در پی ارعاب ملت فلسطین و غصب زمینها و داراییهایشان برآمده است.
حماس در بیانیهای تاکید کرد: این اقدام جنایتکارانه در اوج فصل برداشت زیتون روی داده است؛ فصلی که نمادی از پایداری و دلبستگی فلسطینیها به سرزمین و ریشههایشان به شمار میرود. این رخداد نشان میدهد که رژیم اشغالگر و شهرکنشینان صهیونیست، در توهمی بیپایه، میکوشند همه جلوههای زندگی را در کرانه باختری نابود کنند.
حماس بیان کرد: این جنایات هرگز مردم ما را هراسان نخواهد کرد، بلکه آنان را بر ادامه حضور در سرزمین خود و پاسداری از آن مصممتر میسازد؛ چراکه زمین و درخت زیتون فلسطین، نماد پایداری در برابر سیاستهای شهرکسازی و اشغالگری است.
این جنبش از تمامی نهادهای حقوقی و سازمانهای بینالمللی خواست تا به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و شهرکنشینان و ارتش اشغالگر را بهخاطر جنایات روزمرهشان علیه ملت و سرزمین فلسطین مورد محاسبه و بازخواست قرار دهند.
حماس همچنین از عموم ملت فلسطین خواست تا به پشتیبانی و حفاظت مردمی از کشاورزان در تمامی استانهای کرانه باختری ادامه دهند و تلاشهای خود را برای مقابله با حملات شهرکنشینان یکپارچه سازند و در برابر طرحهای اشغال، الحاق و کوچ اجباری ایستادگی کنند.
گفتنی است که ام صالح ابوعلیا پیرزن فلسطینی بر اثر شدت حملات وارده از سوی شهرک نشینان صهیونیست هنگام زیتون چینی در روستایی در کرانه باختری، دچار خونریزی مغزی شده و به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز صبح شنبه به کشاورزان فلسطینی در روستای کوبر، در شمال رام الله، هنگامی که سعی داشتند برای برداشت زیتون به زمینهای خود برسند، آتش گشود.
منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش اشغالگر مانع از رسیدن کشاورزان به زمینهای خود در غرب شهر، به ویژه در مناطق قناطر و دعک، شد و به سمت آنها آتش گشود، اما هیچ گونه زخمی گزارش نشده است.
این منابع بیان کردند که دشمن و شهرکنشینان چندین سال است که پس از ایجاد یک پایگاه شهرکنشینی در این منطقه، نزدیک به شهرک حلامیش که در زمینهای کوبر و روستاهای مجاور ساخته شده است، مانع از دسترسی مالکان زمین به آن منطقه میشوند.
هر ساله، زمینهای فلسطینی در فصل برداشت زیتون در معرض حملات شهرکنشینان و ارتش اشغالگر قرار میگیرد و از رسیدن کشاورزانی که در معرض حملات قرار میگیرند به زمینهای خود جلوگیری میکند.
طبق دادههای کمیسیون مقاومت دیوار و شهرکسازی، در طول دو سال، شهرکنشینان ۷۱۵۴ حمله علیه فلسطینیان و املاک آنها در کرانه باختری انجام دادهاند که منجر به شهادت شدن ۳۳ شهروند شده است.
به گفته همین مرجع، حملات ارتش رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان همچنین منجر به ریشهکن شدن، تخریب و آسیب دیدن مجموع ۴۸۷۲۸ درخت، از جمله ۳۷۲۳۷ درخت زیتون، شده است.
