محمد مبین با حکم استاندار کرمانشاه سرپرست فرمانداری شهرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز یکشنبه با صدور حکمی «محمد مبین» را به عنوان «سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه» منصوب کرد.

محمد مبین پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکلی امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی، مدیرکلی حوزه استاندار سمنان، فرمانداری شهرستان تاکستان، و همچنین مدیرکلی حراست استانداری‌های کردستان، سمنان و قزوین را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین سابقه معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری‌های قروه، شازند و معاونت برنامه‌ریزی فرمانداری قروه را نیز داراست.

پیش از این، محمدرضا آمویی عهده‌دار مسئولیت فرمانداری شهرستان کرمانشاه بود.