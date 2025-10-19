کلنگ احداث پایانه صادراتی بازارچه مرزی سیف سقز بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان عصر یکشنبه در جریان سفر خود به شهرستان سقز با حضور در آئین افتتاح پایانه گمرکی این شهرستان، از صدور مجوز پایانه صادراتی بازارچه مرزی سیف خبر داد و افزود: این مجوز به عنوان نقطه عطفی در بهرهبرداری از مزایای مرزهای تجاری شهرستان سقز محسوب میشود.
وی با اشاره به مزایای قانون تجارت مرزنشینان، این اقدام را فرصتی طلایی برای رشد و توسعه اقتصادی سقز دانست.
مزایای قانون تجارت مرزنشینان و تأثیر آن بر توسعه شهرستان
استاندار کردستان در این مراسم ضمن یادآوری اینکه سقز به عنوان یک شهر مرزی از مزایای ویژهای برخوردار است، تأکید کرد: با توجه به شرایط مرزی سقز، این شهرستان مشمول مزایای قانون تجارت مرزنشینان قرار دارد، به این معنی که کالاها میتوانند بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد و صادر شوند.
وی همچنین از اهمیت اطلاعرسانی به مردم و فراهم کردن زمینه برای جذب گردشگران از این مزایا سخن گفت و بر لزوم آگاهیرسانی عمومی در این زمینه تأکید کرد.
زرهتن لهونی افزود: این مزایا میتواند به تسهیل صادرات و واردات کالاها کمک کند و از آنجا که سقز از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است، این شرایط میتواند موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه شود.
استاندار کردستان به ظرفیتهای فراوان شهرستان سقز در زمینههای مختلف اشاره کرد و با اشاره به پتانسیلهای تاریخی، فرهنگی، مرزی و گردشگری شهرستان سقز، گفت: سقز یک شهرستان با قدمت تاریخی و فرهنگی است و ما باید از این ظرفیتها برای جذب گردشگر و ارتقای جایگاه اقتصادی آن بهرهبرداری کنیم.
اشتغالزایی با تکمیل زنجیره فولاد سقز
وی همچنین به پروژههای اقتصادی در حال اجرا در شهرستان سقز اشاره کرد و از یکی از مهمترین پروژهها، یعنی زنجیره فولاد سقز، یاد کرد که به گفته وی با تکمیل این پروژه برای یک هزار نفر اشتغالزایی خواهد شد.
زرهتن لهونی افزود: این پروژه میتواند گام بزرگی در راستای ایجاد شغل پایدار و افزایش تولید در منطقه باشد.
استاندار کردستان در ادامه از پیگیریهای صورت گرفته در خصوص توسعه فرودگاه سقز و برقراری پروازهای بیشتر خبر داد. وی اظهار داشت: در حال حاضر، یک پرواز در هفته از فرودگاه سقز برقرار شده است و صورتجلسه برقراری پرواز دوم نیز امضا شده است، اما این مقدار کافی نیست و هدف ما این است که سقز به عنوان یک شهر مرکزی در منطقه، پروازهای روزانه داشته باشد.
وی تأکید کرد: این اقدام نه تنها به تسهیل رفتوآمد مسافران کمک میکند، بلکه میتواند در توسعه صنعت گردشگری و همچنین تجارت خارجی نیز نقش مؤثری ایفا کند.
توسعه زیرساختهای راهسازی در استان
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای راهسازی در استان اشاره کرد و از ۶ برابر شدن اعتبار کریدور شمالغرب جنوب شرق خبر داد.
وی افزود: اگرچه پیشرفت پروژههای راهسازی در استان هنوز به طور کامل مشهود نیست، اما باید گفت که این اعتبارها به دلیل عقبماندگیهای گذشته، به مرور زمان به نتیجه خواهند رسید و شاهد تحول قابل توجهی در جادهها و زیرساختهای استان خواهیم بود.
کلنگزنی پایانه صادراتی بازارچه مرزی سیف سقز
در پایان این مراسم، کلنگ احداث پایانه صادراتی بازارچه مرزی سیف سقز به زمین زده شد، این پایانه صادراتی به عنوان یکی از پروژههای مهم اقتصادی، در راستای تسهیل روند صادرات و واردات کالا در این منطقه طراحی شده است.
این پروژه بهویژه به کمک مجوزهای صادراتی و معافیتهای گمرکی، میتواند نقشی اساسی در رونق تجارت مرزی سقز و افزایش اشتغال در منطقه داشته باشد.
افزایش حجم تجارت و ارتقای زیرساختهای اقتصادی شهرستان
همچنین در این مراسم، ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، از اهمیت بازارچههای مرزی استان و بخصوص بازارچه سیف سقز خبر داد.
وی بیان کرد: این بازارچهها مشمول قانون تجارت مرزنشینان میشوند و بهطور خاص، بازارچههای سیف، خانم شیخان، ملهخورد و سیرانبند میتوانند به توسعه تجارت در این مناطق کمک کنند.
وی افزود: کالاهایی که از طریق این بازارچهها وارد میشوند، از حقوقات گمرکی و ۵۰ درصد مالیات معاف خواهند بود که این امر میتواند در افزایش حجم تجارت و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان مؤثر باشد.
ورود اولین محموله تجاری به بازارچه سیف سقز
در حاشیه این مراسم، برای نخستین بار سه کانتینر محموله تجاری وارد بازارچه سیف سقز شد که نشان از آغاز فعالیت رسمی این پایانه و رونق تجاری در این منطقه دارد.
