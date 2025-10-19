موج گسترده و سنگین حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش اشغالگر موج گسترده و سنگین حملات هوایی به ده ها هدف را در تمام مناطق نوار غزه آغاز کرده است.

این رسانه صهیونیستی مدعی شد که جنگنده های این رژیم از صبح امروز تاکنون ۱۳۰ هدف حماس را در غزه آماج حملات خود قرار داده اند.



ارتش اشغالگر مدعی شد که مواضع حماس را در جنوب نوار غزه هدف حملات گسترده قرار داده است.

خبرنگار الجزیره هم گزارش داد که خانیونس در جنوب نوار غزه هدف ۲۰ حمله هوایی قرار گرفته است.



جنگنده های رژیم اشغالگر همچنین یک مدرسه محل اسکان آوارگان را در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه هدف قرار داده است و طبق گزارش ها دست کم ۳ نفر در این حمله به شهادت رسیدند.