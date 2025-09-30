به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز با تساوی بدون گل در بازی شب گذشته مقابل الوحده امارات صاحب دومین امتیاز در دومین هفته از رقابت های لیگ نخبگان فوتبال آسیا شد.

سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به عملکرد این تیم در لیگ نخگبان از فضای متفاوت این رقابت ها با لیگ داخلی گفت و عملکرد فنی تراکتور را با وجود تساوی خانگی ستایش کرد.

تفاوت لیگ نخبگان با لیگ برتر ایران

حسینی درباره تفاوت بین بازی های داخلی با بین المللی برای تراکتور گفت: لیگ نخبگان از هر نظر با لیگ برتر ایران تفاوت دارد. تراکتور که با قهرمانی فصل گذشته به این رقابت‌ها آمده، مقابل الوحده در برخی دقایق عقب‌نشینی می‌کرد تا گل نخورد.

فرصت‌سوزی در ضدحملات

بازیکن پیشین تراکتور با اشاره به عملکرد فنی این تیم از نمایش الوحده امارات نیز تمجید کرد و یادآور شد: الوحده خیلی خوب پخش توپ داشت. آنها تنها در دقایق ابتدایی تحت فشار بودند اما هرچه زمان گذشت تسلط بیشتری پیدا کردند و موقعیت هایی را نیز خلق کردند. ضمن اینکه تراکتور در ضدحملات صاحب موقعیت شد، اما خودش دو فرصت خطرناک را از دست داد. بازیکنانی مثل پوستونسکی و اشتراکال در لیگ ایران عملکرد خوبی دارند اما در سطح بازی‌های آسیایی کارایی‌شان کمتر است.

مشکل تاکتیکی در کار تراکتور نیست

کارشناس فوتبال ایران در خصوص انتقاد هواداران تراکتور از این تساوی تصریح کرد: به تراکتور نمی‌توان ایراد تاکتیکی گرفت. رقابت تیم‌ها در لیگ نخبگان بسیار نزدیک است و شرایط بازی‌ها تفاوت زیادی با لیگ داخلی دارد.

تفاوت کیفیت چمن‌ها تاثیرگذار است

حسینی به مشکلات سخت افزاری این تیم در میزبانی هایش نیز اشاره کرد و گفت: تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز هنوز مثل بازی‌های خارج از خانه بازی نمی‌کند. با وجود تلاش‌های زیاد برای آماده‌سازی زمین، کیفیت چمن این استادیوم با چمن‌های مرغوب حوزه خلیج فارس تفاوت دارد.

استراتژی و آینده تراکتور در آسیا

وی خاطرنشان کرد: استراتژی تراکتور بد نبود. این تیم هم در دفاع و هم در حمله ایده داشت. رفته‌رفته اعتماد به نفس بیشتری در لیگ نخبگان پیدا خواهد کرد و بازی روان‌تری ارائه می‌دهد. با گذر زمان، تراکتور در آسیا هم حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.