تماس تلفنی دبیر شورای عالی حوزه‌ با روحانی مضروب در امامزاده یحیی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتاللهشبزندهدار، از اعضای فقهای شورای نگهبان و دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، در پی حادثه سوءقصد به حجتالاسلام مهدویدانا در حریم امامزاده یحیی (ع) تهران، طی تماسی تلفنی با این روحانی مجروح، پیگیر آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان او شد.
در این گفتوگو، دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، ضمن دلجویی از حجتالاسلام مهدویدانا، بر اهمیت صیانت از حرمت خدمتگزاران عرصه تبلیغ دینی تأکید کرد و سلامتی کامل وی را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمود.
حجتالاسلام مهدویدانا چندی پیش در صحن امامزاده یحیی (ع) تهران مورد سوءقصد فردی ناشناس قرار گرفته و پس از انتقال به مراکز درمانی تحت مداوا قرار گرفته است.
پیگیری مسئولان حوزوی در این رابطه با هدف حمایت معنوی و روحی از این روحانی آسیبدیده و رصد وضعیت درمانی وی ادامه دارد.
قم- دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور، در گفتوگویی تلفنی با حجتالاسلام مهدویدانا، روحانی حادثهدیده در امامزاده یحیی(ع) تهران، از وضعیت درمان او کسب اطلاع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتاللهشبزندهدار، از اعضای فقهای شورای نگهبان و دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، در پی حادثه سوءقصد به حجتالاسلام مهدویدانا در حریم امامزاده یحیی (ع) تهران، طی تماسی تلفنی با این روحانی مجروح، پیگیر آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان او شد.
نظر شما