ملانوری: نوسازی ناوگان شهری گامی در تحقق رفاه شهری همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی شامگاه یکشنبه در نشست با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و شهردار همدان با اشاره به آغاز طرح نوسازی ناوگان ونهای شهری همدان اظهار کرد: مطالبه دیرینه رانندگان و مردم همدان پس از دو دهه، با پیگیریهای پیوسته و همکاری دستگاههای مسئول به نتیجه رسیده است.
استاندار همدان با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان شهری افزود: در طول سالهای گذشته فرسودگی ناوگان ون موجب کاهش کیفیت خدمات حملونقل و ایجاد مشکلات جدی برای شهروندان شده بود و نوسازی این بخش، گامی مؤثر در ارتقای سطح ایمنی، رفاه و نظم شهری خواهد بود.
ملانوریشمسی خاطرنشان کرد: با همکاری صندوق کارآفرینی امید تأمین مالی این طرح انجام شده و قرارداد نوسازی ۶۷ دستگاه ون شهری با شرکت ایرانخودرو دیزل در مرحله انعقاد قرار دارد.
استاندار همدان عنوان کرد: این تحول نهتنها موجب بهبود شرایط کاری رانندگان میشود، بلکه رضایت مردم و کاهش تراکم ترافیکی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: ارتقای خدمات شهری و پاسخگویی به مطالبات مردم همواره در اولویت برنامههای استانداری قرار داشته و رفع مشکلات شهری با نگاه به عدالت اجتماعی دنبال میشود.
استاندار همدان ادامه داد: اجرای طرح نوسازی ونهای شهری، مصداقی از تحقق مدیریت پاسخگو و مردمی است و آثار مثبت آن در کوتاهمدت در کاهش مشکلات حملونقل درونشهری و افزایش رضایت عمومی همدان مشهود خواهد بود.
