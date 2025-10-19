  1. استانها
  2. همدان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

کشف بیش از ۱۱۳ هزار نخ سیگار قاچاق در همدان

کشف بیش از ۱۱۳ هزار نخ سیگار قاچاق در همدان

همدان - معاون بازرسی صمت استان همدان گفت: بیش از ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق و ۳۰۰ بسته تنباکوی خارجی در عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بیدآبادی با اشاره به کشف ۱۱۳ هزار و ۴۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق و ۳۰۰ بسته تنباکوی قاچاق در استان همدان اظهار کرد: این محموله قاچاق در پی رصد مستمر انبارها و اجرای گشت مشترک با پلیس امنیت اقتصادی استان شناسایی و کشف شد.

وی افزود: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بیش از دو و نیم میلیارد ریال برآورد شده و در این زمینه پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با قاچاق کالا، تأکید کرد: مبارزه با قاچاق به‌ویژه در حوزه دخانیات، با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال می‌شود.

کد خبر 6627793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها