15 هزار و 800 لیتر سوخت خارج از شبکه در همدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی اظهار داشت: اکیپ مشترک گشت سیار تعزیرات حکومتی همدان، اداره مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی و شرکت نفت پس از دریافت گزارش مبنی بر خرید گازوئیل بر خلاف ضوابط به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسی از مخازن شرکت مذکور مقدار 15هزار و 800 لیتر گازوئیل کشف شد.

سعیدی گفت: این پرونده پس از طی مراحل مقدماتی به‌ منظور رسیدگی به تخلف خرید کالا برخلاف ضوابط به تعزیرات حکومتی همدان ارسال شد.

وی در ادامه از جریمه قاچاقچیان پارچه، البسه،‌ پوشاک ورزشی و لوازم آرایشی در همدان خبر داد و افزود: فردی که اقدام به قاچاق 25 طاقه پارچه خارجی کرده بود توسط مأموران انتظامی مستقر در گلوگاه شهید زارعی دستگیر شد.

سعیدی افزود: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه علاوه بر ضبط کالای کشف شده متهم را به پرداخت 75 میلیون و 892 هزار ریال در حق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به قاچاقچیان لوازم آرایشی گفت: فردی که اقدام به قاچاق 684 مورد انواع ادکلن خارجی کرده بود توسط مأموران انتظامی مستقر در گلوگاه دستگیر شد.

سعیدی گفت: پس از شکایت اداره گمرک علیه متهم پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی تعزیرات حکومتی همدان ارسال شد.

وی افزود: این شعبه علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متهم را به پرداخت مبلغ 72 میلیون و 476 هزار ریال در حق دولت محکوم کرد.

سعیدی تجاوز به حقوق مصرف کنندگان را امری غیرقانونی برشمرد و عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مقابله با کالای قاچاق را در راس امور خود قرار داده و بر همین اساس در گلوگاه شهید زارعی پروند‌ه‌های قاچاق این بخش را به سرعت رسیدگی می‌کند.