رشیدی:مسابقات قرآنی ویژه جامعه کارگری در ایلام برگزار شد

علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت فرهنگ اسلامی و ترویج فرهنگ نماز و قرآن در میان جامعه کار و تولید استان، مسابقات قرآنی ویژه جامعه کارگری برگزار شده است.

رشیدی گفت: هدف از این برنامه، پیوند معنویت با فضای کار و تلاش و گسترش فرهنگ قرآنی در میان کارگران و جوانان شاغل استان است.

به گفته وی، در این دوره از مسابقات بیش از ۷۰ نفر از شرکت‌کنندگان خانم و آقا از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی استان ایلام حضور داشتند و در رشته‌های مختلف قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم به رقابت پرداختند.

رشیدی افزود: امیدواریم برگزاری چنین مسابقاتی در کنار ارتقای شور معنوی کارگران، موجب نهادینه شدن فرهنگ قرآنی میان جوانان و فعالان حوزه تولید شود. برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری جامعه کار و تولید اعزام خواهند شد.

وی گفت: این رویداد نشانگر پیوند ارزش‌های معنوی با تلاش کارگران و تولیدکنندگان استان ایلام است؛ جایی که کار با ذکر و اندیشه قرآنی همراه شده و فرهنگ ایمان، جزئی از متن کار روزانه مردم شده است.