رضا رهنما در حاشیه برگزاری رقابت‌های بسکتبال پسران هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه سال است که با همت رئیس فدراسیون، وضعیت استعدادیابی از حالت گلخانه‌ای به سیستم مدرن و برنامه‌دار برای تیم‌های ملی تبدیل شده است.

وی با اشاره به میزبانی موفق خراسان جنوبی در این رقابت‌ها، خاطرنشان کرد: با برگزاری این مسابقات امیدواریم در رده‌های سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال، بازیکنان ملی ممتازی داشته باشیم.

رهنما تأکید کرد: برخلاف گذشته که تنها به دنبال ۱۰ تا ۱۲ بازیکن بودیم، هم‌اکنون در هر رده سنی حدود هشت تا ۱۰ تیم با بازیکنان بسیار خوب داریم که نویدبخش آینده‌ای درخشان برای بسکتبال کشور هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا خراسان جنوبی برای میزبانی المپیاد استعدادهای برتر بسکتبال پسران انتخاب شد، گفت: بسکتبال خراسان جنوبی در آغاز اجرای این طرح، وضعیت مطلوبی نداشت، اما با تلاش هیئت بسکتبال و اداره ورزش و جوانان استان، شاهد پیشرفت چشمگیری در این رده سنی بوده‌ایم که نتیجه برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای طرح استعدادیابی در این استان است.

رهنما با تأکید بر اینکه میزبانی این رویداد کشوری حق طبیعی خراسان جنوبی است، افزود: این انتخاب، هم به دلیل پیشرفت بسکتبال استان و هم به دلیل میهمان‌نوازی مردم آن صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها از ۲۷ مهر تا ۴ آبان به مدت هشت روز در بیرجند برگزار می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون بسکتبال، تمرکز اصلی بر رشد و پرورش استعدادها بوده و در این مسابقات شاهد حضور بازیکنان جدیدی خواهیم بود.