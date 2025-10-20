ثبت سالانه ۶۰ هزار مراجعه به اورژانس بیمارستان لقمان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدوار رضایی، در نشست مسئولان بیمارستان لقمان حکیم با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به تاریخچه تأسیس و مدیریت این مرکز اشاره کرد و گفت: بیمارستان لقمان حکیم در حال حاضر ۳۶ هزار مترمربع بنا دارد.

وی افزود: در بیمارستان لقمان حکیم ۹۷ عضو هیئت علمی، ۵۴ متخصص درمانی، ۱۸۷ دستیار تخصصی، ۱۰۸ انترن، ۱۲۳ دانشجوی پزشکی و ۱۷ فلوشیپ فعالیت می‌کنند.

رضایی، از مراجعه سالانه بیش از ۱۲۰ هزار نفر به درمانگاه‌ها و ۶۰ هزار نفر به اورژانس بیمارستان لقمان حکیم خبر داد و گفت: در سال بیش از ۶ هزار عمل جراحی بزرگ و ۴۰ هزار بستری در این بیمارستان انجام می‌شود.

وی در ادامه به معرفی مراکز تحقیقاتی این بیمارستان و دستاوردهای پژوهشی آنان پرداخت.