اهمیت ایجاد آزمایشگاه های پیشرفته در مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به فعالیت ۴۳۹ آزمایشگاه در کشور، افزود: این تعداد شامل چهار آزمایشگاه در مناطق آزاد، ۵۳ آزمایشگاه در دانشگاههای علوم پزشکی و حدود ۴۰۰ آزمایشگاه در بخش خصوصی و شرکتهای تولیدی است.
وی ادامه داد: آزمایشگاهها بررسی کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی را انجام میدهند و به تولیدکنندگان کمک میکنند محصولات خود را مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی عرضه کنند.
انصاری تأکید کرد: انتظار میرود هر تولیدکننده کنترل کیفیت محصولات خود را انجام دهد و کیفیت نهایی محصول عامل تمایز در بازار باشد.
وی افزود: ایجاد امکانات آزمایشگاهی پیشرفته در مناطق آزاد به توسعه صنعت، تسهیل واردات و افزایش صادرات کمک میکند.
مدیر کل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو گفت: توسعه آزمایشگاهها و استانداردسازی محصولات، اعتماد مصرفکننده، تقویت برندهای داخلی و جایگاه صادراتی کشور را ارتقا میدهد.
