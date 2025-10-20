به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه از کسب مدال طلای المپیاد ریاضی آسیا توسط دانش‌آموز خوزستانی در کشور سنگاپور خبر داد.

ناصر علی‌فر اظهار کرد: دانش‌آموز سروش رجحان‌پور با درخشش در رقابت‌های المپیاد ریاضی آسیا موفق شد مدال طلای این رقابت‌ها را برای ایران و خوزستان به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: این افتخار حاصل نبوغ فردی، تلاش بی‌وقفه دانش‌آموز و همراهی مؤثر اولیا، مدیر و معلمان مدرسه است که زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای علمی در سطح بین‌المللی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ضمن تبریک به خانواده این دانش‌آموز و جامعه فرهنگی استان، تأکید کرد: موفقیت‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های علمی خوزستان در سطح آسیا و جهان حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.