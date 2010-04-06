کسب مدال طلای المپیاد کشوری رایانه توسط دانش آموز کرجی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: دانش آموز حامد یامی که در این دور از مسابقات المپیاد کشوری رایانه موفق به کسب مدال طلا شده است در دبیرستان شهید سلطانی در پایه سوم دبیرستان و در رشته ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل است.

غلامرضا نجفی با یادآوری دیگر موفقیت های علمی این دانش آموز عنوان کرد: حامد یامی همچنین در دوره قبل موفق به کسب مدال نقره شد.

وی کسب این موفقیت را از جمله پتاسیل های دانتش آموزان کرجی ذکر و عنوان کرد: دستیابی به مدال طلای این دور از مسابقات المپیاد کشوری افتخاری بزرگ را برای کرج به ارمغان آورد.

وی با اشاره به توجه مسئولین آموزش و پرورش یه ارائه آموزش های سطح بالا برای دانش آموزان افزود: این مهم در ارتقاء سطح علمی و راهیابی دانش آموزان به عرصه های علمی نقش به سزایی دارد.