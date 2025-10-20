۱۶ پروژه آموزشی فعال در زیرکوه با پیشرفت مطلوب

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی صبح دوشنبه در نشست وبیناری «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم» که با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل نوسازی مدارس و فرمانداران شهرستانها برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ پروژه آموزشی و پرورشی در شهرستان زیرکوه در دست اجراست که از این تعداد، ۱۳ پروژه در حوزه توسعه فضاهای آموزشی فعال است.
وی افزود: این پروژهها با مشارکت گسترده مردم، شوراهای اسلامی، دهیاریها و شهرداریها پیش میروند و خوشبختانه از نظر پیشرفت فیزیکی در وضعیت مطلوبی قرار دارند بهگونهای که امید میرود تمامی آنها تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری برسند.
امینی با قدردانی از همدلی و همراهی مدیران استانی گفت: استاندار خراسان جنوبی و مدیران دستگاههای مرتبط حمایتهای قابلتوجهی از پروژههای آموزشی شهرستان داشتهاند و این همافزایی باعث شده روند اجرای طرحها با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش برود.
فرماندار زیرکوه با اشاره به مشارکت نهادهای محلی در آمادهسازی فضاهای آموزشی اظهار کرد: در پروژههای مختلف، از جمله در روستای شهرآباد با همکاری شهرداری و شورای اسلامی، محوطهسازی و کفسازی مدارس انجام شده است. همچنین در روستای فندخت نیز با همیاری دهیاری، شورا و مردم منطقه، عملیات آسفالتسازی و آمادهسازی فضای مدرسه به پایان رسیده است.
