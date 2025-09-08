بیش از ۶۳ میلیارد مالیات برای تکمیل مدارس خراسان جنوبی اختصاص یافت

مهدی مرتضوی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: مالیاتهای پرداختی مردم میتواند به طور مستقیم در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی استان اثرگذار باشد و امسال بیش از ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این منابع برای تکمیل پروژههای مختلف آموزشی در شهرستانها اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: در قالب این پویش، پروژههای متعددی شامل تکمیل مدارس و کارگاههای آموزشی در شهرستانهای بیرجند، سرایان، طبس، قاین، زیرکوه و بشرویه در دست اجراست و اهداف آن ارتقای امکانات آموزشی و افزایش ظرفیت کلاسهاست.
وی بیان داشت: مشارکت مردم در این پروژهها همان روح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است که توسط دکتر پزشکیان، رئیس جمهور، مطرح شده و میتواند تحول بزرگی در آموزش و پرورش استان ایجاد کند.
مرتضوی افزود: خراسان جنوبی دارای پیشینه برجستهای در حوزه تعلیم و تربیت است؛ از جمله پدر علم تعلیم و تربیت، دکتر غلامحسین شکوهی، و همچنین سومین مدرسه نوین کشور، مدرسه شوکتیه، که در این خطه تأسیس شده است.
به گفته وی اکنون مردم فرهنگی استان با مشارکت در طرحهای آموزشی نشان داده اند که مردمان این خطه به حق به عنوان مردم فرهنگی و فرهنگ دوست مشهور هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر مشارکت مردم در توسعه آموزشی، از مودیان و فعالان اقتصادی خواست در پویش «نشاندار کردن مالیات» همراهی کنند.
وی در پایان تاکید کرد: این پویش فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی است تا با مشارکت در پروژههای آموزشی، نقش مستقیم در تربیت نسل آینده و ارتقای سطح علمی استان ایفا کنند و با سهم خود آیندهای درخشان و برتر برای خراسان جنوبی رقم بزنند.
