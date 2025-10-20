توسعه بهشت زهرا (س) برای افزایش ظرفیت تدفین روزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، درخصوص وضعیت تدفین اموات در بهشت زهرا (س) اظهار کرد: فضاهای غیرقابل استفاده در این آرامستان به قطعات قابل بهره برداری تبدیل شد تا بتوان فضای بیشتری را برای تدفین روزانه اموات فراهم کرد.
وی افزود: فضای بهشت زهرا (س) مقدار کمی توسعه پیدا کرد و همزمان دو نقطه جدید برای احداث آرامستان توسط شهرداری به شورا اعلام شد.
پیرهادی همچنین تصریح کرد: در حال بررسی وضعیت این دو نقطه هستیم و حداکثر تا ۱۰ روز آینده این موضوع در کمیسیون خدمات شهری و دیگر کمیسیونها بررسی و نتایج جهت ارائه در صحن و انجام رأیگیری، اعلام خواهد شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر این دو نقطه در جنوب و شرق تهران پس از بررسیها در کمیسیونها و صحن مورد تأیید قرار بگیرد و تصویب شود، لایحه به فرمانداری ارسال خواهد شد، یادآور شد: علاوه بر این ایجاد آرامستانهای جدید باید پس از طی فرآیند شورا و فرمانداری، تأییدیه استانداری تهران را نیز دریافت کند و پس از اخذ و تأیید استعلام از سازمان محیط زیست و دیگر مراجع ذیصلاح، باید بلافاصله اقدامات برای آمادهسازی آن آغاز شود.
