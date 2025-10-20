  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» تجلیل می‌شود

خرم‌آباد - آئین تجلیل از پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» در لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آئین تجلیل از سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» پاییز ۱۴۰۴ در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: باتوجه‌به دیدار رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و استاندار لرستان و تأکید بر فراهم‌کردن زمینه‌های شناسایی مفاخر استان، به‌ویژه به نسل جوان با موافقت استاندار لرستان، برگزاری آئین تجلیل از «سکندر امان‌اللهی بهاروند» در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این آئین پاییز امسال در خرم‌آباد با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و شعبه این انجمن در استان لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

روانشاد، تأکید کرد: توجه به مفاخر و چهره‌های برجسته و آثار برگزیده آنها موجب رشد سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم می‌شود.

وی گفت: فعالیت‌های پژوهشی «امان‌اللهی بهاروند» در زمینه‌هایی چون جامعه‌شناسی ایلات و عشایر، انسان‌شناسی فرهنگی و جغرافیای انسانی، پیوستگی و گستره زیستی قوم لر، به‌عنوان یکی از مردم‌شناسان برجسته در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران و جهان تعریف شده است.

بنابراین گزارش، «امان‌اللهی بهاروند»، متولد ۲۰ دی ۱۳۱۶ خرم‌آباد، از نامداران عرصه مردم‌شناسی و انسان‌شناسی ایران است. او استاد بازنشسته جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز است. آثار چاپ‌شده‌اش از ۳۰ عنوان فراتر می‌رود و اغلب کتاب‌هایش را به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته است.

