به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آئین بزرگداشت سکندر امان‌الهی بهاروند پیامی را صادر کرد که به شرح زیر است:

"به نام خداوند مهر و قلم

پیشرفت فرهنگی هر سرزمین بر شانه اندیشمندانی استوار است که با پژوهش و نگاه دقیق خویش، امکان فهم ژرف‌تر از تاریخ و هویت آن سرزمین را فراهم می‌کنند و پاسداشت این تلاش‌ها، در حقیقت پاسداشت بنیان‌های فکری و فرهنگی هر سرزمین است.

دکتر سکندر امان‌الهی بهاروند از چهره‌هایی است که حضور مؤثرش در حوزه مردم‌شناسی و مطالعات فرهنگی، نقشی تعیین‌کننده در مستندسازی بخش‌هایی از میراث فرهنگی ایران داشته است. آثار ایشان نه از سر تکلف، که از مسیر تحقیق، دقت علمی و وفاداری به واقعیت‌های اجتماعی پدید آمده و همین نکته ایشان را به محل رجوعی برای پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به ایران قرار می‌دهد.

برگزاری این آئین پاسداشت، از یک سو اقدامی ارزشمند در یادآوری جایگاه پژوهش و پژوهشگر در حیات فرهنگی ایران عزیزمان است و از سوی دیگر، تکریم استادانی است که علم ایران‌شناسی را از طریق تعلیم و تربیت، برای آیندگان به ودیعه می‌گذارند.

به عنوان عضوی از جامعه فرهنگ و هنر این کشور عزیز، خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی جناب آقای سکندر امان‌الهی بهاروند را ارج می‌نهم و برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم."

این پیام توسط اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان قرائت شد.