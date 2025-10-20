به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تخصصی احیا امر با همکاری گروه فرهنگ و هنر دانشکده معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات، سی و ششمین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی آهات را برگزار میکند. این نشستها به تحلیل نوحههای محرم ۱۴۴۷ با موضوع جنگ ۱۲ روزه میپردازد.
محسن عربخالقی، مهدی زنگنه، سید مجتبی عزیزی و سید جواد حسینی در این نشست صحبت خواند کرد. محمدمهدی سیار دبیر این نشست است.
نشست آهات امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹ در دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرکز تخصصی احیا امر برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور باید در بله به شناسه ehyadmin پیام ارسال کنند.
نظر شما