آغاز اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت برخی محورهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: با هدف ارتقا سطح خدمات و رضایتمندی کاربران جاده‌ای با پیگیری‌های انجام شده عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای دامغان – شاهرود محدوده مهماندوست ومحور سمنان-دامغان محدوده آبخوری به طول مجموع ۲۹ کلیومتر آغاز شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری سمنان با اشاره به جایگاه ویژه استان سمنان به عنوان یک شاهراه ارتباطی اصلی در کشورافزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی همچنین از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست تا در مدت اجرای این عملیات ضمن رعایت هشدارهای ایمنی همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.

صداقت با ابراز امیدواری بیان کرد: انشاالله با برنامه ریزی دقیق و تلاش‌های بی وقفه شاهد تحول ویژه ای در سطح محورهای استان و آسایش روز افزون کاربران جاده‌ای خواهیم بود.