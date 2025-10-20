بریژیت باردو پس از جراحی از بیمارستان مرخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وضعیت جسمانی بریژیت باردو بازیگر ۹۱ ساله و پیشکسوت سینمای فرانسه در حال بهتر شدن است.

دفتر باردو روز جمعه در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که باردو پس از یک عمل جراحی جزئی که به خوبی پیش رفت و ۲ روز بستری شدن در بیمارستان، بهتر شده است.

این بازیگر از کارکنان و تیم جراحی بیمارستان خصوصی سنت ژان در تولون تشکر کرد و گفت که اکنون در خانه استراحت می‌کند.

باردو در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ برای بازی در فیلم های فرانسوی به شهرت جهانی رسید. او به عنوان خواننده، در این مدت چندین آلبوم نیز منتشر کرد.

وی در دهه هفتاد بازیگری را کنار گذاشت، برای همیشه به شهر سن تروپه در ریویرای فرانسه نقل مکان کرد و از طریق بنیادی به نام خود، همه فعالیت هایش را وقف رفاه حیوانات کرد.

ژاک کریه بازیگر فرانسوی که مدتی همسر بارو بود اوایل سپتامبر در ۸۸ سالگی از دنیا رفت.