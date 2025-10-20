به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه که در شهر سلیمانیه عراق برگزار شد، میزبان آثار سینمایی از کشورهای مختلف جهان بود.
در این رویداد مهم سینمایی، فیلمسازان کردستان ایران درخششی بینظیر داشتند و با کسب جوایز معتبر در بخشهای مختلف، نشان دادند که سینمای این استان توانایی رقابت با بهترینهای جهان را دارد.
در این جشنواره، جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم «پسر» به کارگردانی سامان حسینپور اهدا شد، این فیلم با داستانی احساسی و منحصر به فرد، توانست نظر داوران را جلب کرده و موفق به دریافت این جایزه ارزشمند شود.
همچنین، جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند به فیلم «حبیبالله» به کارگردانی عدنان زندی رسید و این مستند که روایتگر زندگی یکی از شخصیتهای مهم و تاثیرگذار اجتماعی است، توانست در بخش مستند موفقیت بزرگی را برای سینمای کردستان به ارمغان بیاورد.
در بخش جوایز ویژه هیأت داوران نیز دو فیلم از سینماگران کردستانی موفق به دریافت جوایز ویژه شدند، فیلم «اهلی» به کارگردانی نیما عبدالعظیمی و فیلم «خودکشی به سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستان هرکدام به عنوان فیلمهایی که نگاه متفاوت و نوینی به مسائل اجتماعی دارند، مورد توجه داوران قرار گرفتند و جایزه ویژه هیأت داوران را از آن خود کردند.
علاوه بر این، سالم صلواتی برای فیلم سینمایی «زهوی سهخت و ئاسمان دوور» جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره را کسب کرد و این جایزه به دلیل تکنیکهای خاص و ابتکاری در تصویربرداری این فیلم به صلواتی اهدا شد و موفقیت بزرگی برای سینمای کردستان به شمار میآید.
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ضمن تبریک به تمامی هنرمندان موفق این جشنواره، این دستاورد را گامی مهم در مسیر پیشرفت و اعتلای سینمای کردستان و هنر بومی ایران دانست.
