به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فردا آغاز می‌شود و ۴۸ ساعت به طول خواهد انجامید.

این شبکه تلویزیونی افزود که انتظار می‌رود معاون رئیس جمهور آمریکا در طول سفر خود، به یک مرکز بشردوستانه در نوار غزه برود و با خانواده‌های اسرای صهیونیست نیز دیدار کند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که جی دی ونس به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که در حال حاضر هیچ زیرساخت امنیتی برای تضمین خلع سلاح حماس وجود ندارد.