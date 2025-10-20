یک میلیارد تومان به خانه کشتی لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند امروز دوشنبه با حضور در جمع کشتیگیران خانه کشتی خرمآباد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع ورزشی، بر اهمیت ورزش کشتی بهعنوان ورزش اول کشور و نقش آن در ترویج سلامت جسمی، روحی و منش پهلوانی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کشتی در فرهنگ و ورزش ایران، خطاب به کشتیگیران جوان، گفت: اولین توصیهام به شما این است که درس بخوانید و ادامه تحصیل دهید چرا که یک ورزشکار باسواد راحتتر به قهرمانی میرسد.
تاریخچه درخشان کشتی خرمآباد
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش، بهویژه کشتی، علاوه بر سلامت جسم، به تقویت روحیه و اخلاق پهلوانی کمک میکند، از تجربه کوتاه خود در کشتی در دوران نوجوانی سخن گفت و افزود: اگرچه به دلیل شرایط به سمت تحصیل رفتم، اما از شما انتظار دارم در کنار درس، ورزش را هم جدی بگیرید.
سپهوند با اشاره به تاریخچه درخشان کشتی این شهر، به نامآوری چون غلامرضا محمدی و سیاوش نوری در سطح ملی و جهانی اشاره کرد و بیان داشت: کشتی خرمآباد زمانی زبانزد خاص و عام بود و امیدوارم با تلاش شما، بار دیگر نام خرمآباد بر سکوهای قهرمانی ایران و جهان بدرخشد.
وی با اشاره به قهرمانی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی، ابراز امیدواری کرد که کشتیگیران خرمآبادی نیز در آینده در این موفقیتها سهیم شوند.
اختصاص یک میلیارد به خانه کشتی
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی و زیرساختی خانه کشتی خرمآباد پرداخت و اعلام کرد: هیئت کشتی استان و خرمآباد از ما درخواست حمایت برای تأمین هزینههای ورزشی، مسابقات و تجهیز خانه کشتی داشتهاند.
سپهوند با انتقاد از دریافت هزینه از ورزشکاران توسط دولت، تأکید کرد: دولت باید به ورزشکاران کمک مالی کند، نه اینکه از آنها هزینه بگیرد. من این موضوع را با وزیر ورزش و جوانان مطرح خواهم کرد.
وی همچنین از تخصیص یک میلیارد تومان برای پرداخت هزینههای معوقه آب، برق و گاز خانه کشتی خبر داد و افزود: این مبلغ تنها بخشی از نیازهای این مجموعه را پوشش میدهد. ما با رایزنی در وزارت ورزش، یکتخته تشک کشتی برای خانه کشتی خرمآباد تأمین کردهایم و در آینده برای کمکهای بیشتر و تجهیز این مجموعه تلاش خواهیم کرد.
وعده جوایز و تشویقیهای متناسب با سطح موفقیت برای کشتیگیران
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، همچنین برای اهدای یکتخته تشک به خانه کشتی خرمآباد قول مساعدت داد.
سپهوند با تشویق کشتیگیران به تمرین و تلاش مضاعف، قول داد که به ورزشکارانی که از خانه کشتی خرمآباد به مقام قهرمانی در سطوح استانی، ملی، آسیایی یا جهانی دست یابند، جوایز و تشویقیهای متناسب با سطح موفقیت آنها اهدا خواهد شد.
وی بیان داشت: سال آینده که دوباره در این جمع حضور پیدا میکنم، انتظار دارم چند قهرمان از میان شما ببینم.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موفقیتهای جهانی کشتی ایران، گفت: وقتی پرچم ایران در مسابقات جهانی به اهتزاز درمیآید، این نشانه قدرت و ارزش کشور ما است، همانند قدرت نظامی که به آن افتخار میکنیم.
سپهوند ابراز امیدواری کرد که کشتیگیران خرمآبادی با تلاش خود، در این افتخارآفرینی ملی سهیم شوند.
نظر شما