به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه بخش نغمات چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم گفت: قرآن کریم نه تنها روشنی‌بخش دل‌ها، بلکه هدایتگر بشریت است و هر آیه از آن به منزله درجه‌ای از بهشت است.

وی افزود: قرآن به خواندن محدود نمی‌شود، بلکه عمل به دستورات قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی مهم‌ترین وظیفه مسلمانان است و عمل به آموزه‌های قرآن کریم، شاه‌کلید آرامش و تعالی جامعه اسلامی است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سفارشات صریح قرآن در خصوص وفای به عهد، امانت‌داری، عدالت و اخلاق‌مداری، گفت: حاکمیت این آموزه‌ها می‌تواند مسیر جامعه را به سمت آرامش و تعالی هدایت کند.

ماموستا رستمی در ادامه، سازمان اوقاف و امور خیریه را برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و رسیدگی به مساجد مورد تقدیر قرار داد و یادآور شد: صیانت و احیای موقوفات یک صدقه جاری و امانت الهی است که زمینه‌ساز توسعه علمی، فرهنگی و رفع مشکلات اقتصادی جامعه می‌شود.

وی همچنین این اقدامات را نوعی جهاد در راه خدمت به جامعه اسلامی دانست و افزود: اسلام با تأکید بر امنیت، معیشت و کرامت انسانی، همیشه مدافع حقوق بشریت بوده است.