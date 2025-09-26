به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباس‌زاده افزود: لاشه یک مرال نر در محدوده پناهگاه حیات وحش کیاسر توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همراهی همیاران طبیعت و مشارکت جوامع محلی کشف شد.

رئیس اداره پارک ملی کیاسر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران به محل اعزام شدند و موفق به کشف لاشه مرال شدند که متأسفانه توسط شکارچیان هدف قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: متخلفان در زمان حضور نیروهای محیط زیست در منطقه حضور داشتند، اما با رها کردن لاشه و بدون امکان شناسایی دقیق، از محل متواری شدند.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه این اقدام به شکل غیرقانونی و در یکی از زیستگاه‌های اصلی مرال‌ها رخ داده است، گفت: با صدور دستور قضائی و همراهی نیروی انتظامی، عملیات شناسایی عاملان این شکار غیرمجاز آغاز شده و پیگیری آن به‌صورت ویژه ادامه دارد.

وی همچنین از نقش مؤثر مردم منطقه در حمایت از محیط زیست تقدیر کرد و افزود: گزارش‌ها و همکاری‌های جوامع محلی نقش مهمی در شناسایی و مقابله با تخلفات شکار در مناطق حفاظت‌شده دارد.

مرال از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید در جنگل‌های شمال کشور است و پارک ملی کیاسر یکی از زیستگاه‌های مهم این گونه ارزشمند در مازندران به‌شمار می‌رود.