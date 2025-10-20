  1. حوزه و دانشگاه
دستور رئیس جمهور در مورد اعتراضات آزمون دانشنامه تخصصی

رئیس جمهور در پاسخ به اعتراضات مطرح شده در مورد آزمون دانشنامه دستور بررسی و مساعدت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، دفتر ریاست‌جمهوری در پاسخ به اعتراضات در مورد روند برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه‌ای ارسال کرد.

در این نامه آمده است:

نامه جمعی از پزشکان متخصص و داوطلبان آزمون کتبی دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ و ضمائم آن (تصویر پیوست) در خصوص «اعتراض به روند برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ و درخواست‌های مورد اشاره» به استحضار رئیس جمهور رسید، پی‌نوشت فرمودند:

«بسمه‌تعالی

جناب آقای ظفرقندی

بررسی و حداکثر مساعدت ممکن را به عمل آورید.»

