دستور رئیس جمهور در مورد اعتراضات آزمون دانشنامه تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، دفتر ریاست‌جمهوری در پاسخ به اعتراضات در مورد روند برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه‌ای ارسال کرد.

در این نامه آمده است:

نامه جمعی از پزشکان متخصص و داوطلبان آزمون کتبی دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ و ضمائم آن (تصویر پیوست) در خصوص «اعتراض به روند برگزاری آزمون کتبی دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ و درخواست‌های مورد اشاره» به استحضار رئیس جمهور رسید، پی‌نوشت فرمودند:

«بسمه‌تعالی

جناب آقای ظفرقندی

بررسی و حداکثر مساعدت ممکن را به عمل آورید.»