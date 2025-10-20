ضیایی: جشنواره ملی تئاتر درسی تلفیقی از هنر، خلاقیت و یادگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد برگزاری پنجمین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و سایر اعضای ستاد برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای دبیرخانه، برنامهریزی نهایی برای برگزاری شایسته مرحله کشوری جشنواره و هماهنگیهای درون و برونسازمانی بررسی شد.
منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان و شهرستان میناب به عنوان خاستگاه و پایتخت تئاتر درسی ایران، بر اهمیت جشنواره در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تأکید کرد و بیان کرد: جشنواره ملی تئاتر درسی صرفاً یک رویداد هنری نیست، بلکه تلفیقی هوشمندانه از هنر، خلاقیت و فرآیند یادگیری است که مفاهیم درسی را با لذت و عمق بیشتر به دانشآموزان منتقل میکند.
وی افزود: استقبال چشمگیر دانشآموزان سراسر کشور در دورههای پیشین نشان از موفقیت این الگو در ایجاد محیطهای جذاب یادگیری دارد.
گفتنی است جشنواره ملی تئاتر درسی کشور با هدف ترویج و تعمیق روشهای نوین تدریس و یادگیری در مقطع ابتدایی، بهمن ماه برگزار خواهد شد.
