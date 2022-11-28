دومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور بهمن ماه در میناب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حامدی سرکمی صبح دوشنبه در نشست اصحاب رسانه شهرستان میناب گفت: تئاتر درسی برای اولین بار ۱۷ سال پیش در میناب توسط معلم فرهیخته مجید ره پرور در سطح شهرستان به اجرا درآمد و به مدت دو سال است که با تلاش‌های حوزه معاونت ابتدایی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستان و استقبال بی نظیر استان‌های کشور، این جشنواره به صورت ملی برگزار می‌شود.

وی افزود: در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و پرورش ساحت زیبا شناختی دانش آموزان، این جشنواره با به خدمت گرفتن هنر در امر تعلیم و تربیت و تلفیق هنر با آموزش کلاسهای درس، علاوه بر تسهیل در یادگیری، زمینه ایجاد پویایی و نشاط، تقویت اعتماد به نفس، تقویت کلامی و همچنین بروز و کشف استعدادهای دانش آموزان را به همراه دارد.

به گفته حامدی، با توجه به اثرات و نتایج بسیار مطلوب تئاتردرسی در امر آموزش کلاسی، بین المللی شدن جشنواره تئاتر درسی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش کشور قرار گرفته شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب اظهار داشت: این جشنواره در سال جاری در قالب بازیگری گروهی و به صورت حضور از ۶ الی ۸ بهمن ماه سال جاری در سالن کانون شهید عمرانی میناب برگزار خواهد شد.

داریوش فدویان دبیر جشنواره ملی تئاتر درسی کشور گفت: اولین جشنواره تئاتر درسی که در سال گذشته به صورت غیر حضوری و تک بازیگری به میزبانی میناب برگزار شد، چهار هزار و ۱۲۳ اثر از دانش آموزان سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی افزود: فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر درسی از هفته اول آبان ماه ۱۴۰۱ ارسال شده و دانش آموزان پایه پنجم و شش به صورت گروهی متشکل از دو الی چهار دانش آموز به همراه معلم خود به عنوان کارگردان، تا ۲۰ دی ماه سال جاری، فرصت دارند آثار خود را به صورت فیلم در کانال این جشنواره، در برنامه شاد بارگذاری کنند.

به گفته فدویان، آثار ارسالی به مدت ۵ روز و در چند مرحله توسط داوران این جشنواره و در دو بخش بازیگری و آموزه‌های درسی پالایش شده و ۲۰ اثر برتر برای اجرای حضوری که از ۶ الی ۸ بهمن ماه در میناب برگزار می‌شود، برگزیده می‌شود.

دبیر دومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور گفت: برای آشنایی و نهادینه شدن این طرح در بین معلمان دوره ابتدایی، برای اولین بار چهار اثر از دانشجو معلمان استان هرمزگان به عنوان برنامه جنبی این جشنواره در نظر گرفته شده است و به دنبال آن هستیم که تئاتر درسی به عنوان یک واحد درسی در رشته ابتدایی مراکز تربیت معلم اضافه شود.

فدویان خاطر نشان کرد: در جشنواره آینده نیز برای اولین بار، بخش تئاتر درسی در بخش کودکان با نیازهای ویژه با اولویت کودکان کم توان ذهنی نیز به این جشنواره اضافه خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه اصحاب رسانه بازوی توانمند برای نشان دادن توانایی‌های دانش آموزان استان هرمزگان می‌باشد، خاطر نشان کرد: راه اندازی سایت جشنواره ملی تئاتر درسی به آدرس theatredarsi.com ، راه اندازی کارناوال طرح ملی تئاتر درسی، رونمایی از تیزر و پوستر جشنواره ملی تئاتر درسی از دیگر برنامه‌های جنبی این جشنواره در نیمه اول دیماه سال جاری است.