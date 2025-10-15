پروژه راهسازی نصریان در محور مهران- دهلران تا پایان سال تکمیل می شود

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه پروژه چهار خطه‌سازی محور مهران – دهلران در محدوده منطقه نصریان خبر داد و گفت: این طرح تا پایان سال جاری به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود پیچ‌های خطرناک و غیر استاندارد در محور مهران – دهلران به‌ویژه در محدوده نصریان، حذف این نقاط حادثه‌خیز و تبدیل مسیر به چهارخطه در اولویت برنامه‌های راه و شهرسازی استان قرار گرفت.

وی افزود: عملیات اصلاح و تعریض محور در این محدوده به طول چهار کیلومتر آغاز شده و تاکنون حدود دو کیلومتر از آن تکمیل و آسفالت شده است.

رفیعی اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبار، بخش باقی‌مانده نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام همچنین از آغاز عملیات اجرایی چهار خطه شدن ۱۱ کیلومتر دیگر از محور مهران – دهلران خبر داد و گفت: این مسیر نیز با تمرکز بر نقاط پرحادثه در آینده‌ی نزدیک اجرا خواهد شد.