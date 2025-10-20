به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعدازظهر دوشنبه در همایش حمایت از تعاونی‌های شهرستان بهشهر که با حضور بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و نمایندگان تعاونی‌ها در سالن اجتماعات شرکت تعاونی سبز گستر هوتو برگزار شد، تاکید کرد که توسعه تعاونی‌های دریامحور یکی از برنامه‌های اصلی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه دریا و سواحل خزر گفت: استان ما توانمندی ویژه‌ای در زمینه گردشگری دریایی، اکوتوریسم، پرورش ماهیان دریایی و حفاظت از محیط زیست ساحلی دارد که باید با تکیه بر تعاونی‌ها این ظرفیت‌ها را شکوفا کنیم.

باقری تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که پروژه‌های اجرایی مرتبط با اقتصاد دریا محور و توریسم دریایی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به تعاونی‌های فعال در این حوزه واگذار شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، مشارکت مردم نیز در توسعه اقتصادی افزایش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف در مردمی‌سازی تعاونی‌ها تاکید کرد و افزود: متولیان بخش تعاون فقط اداره تعاون نیستند و سایر ادارات مرتبط با کشاورزی، صنعت و مسکن نیز می‌توانند از منابع و ظرفیت‌های تعاونی‌ها بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد که تمامی تعاونی‌ها به تعاونی توسعه عمران شهرستان‌ها واگذار خواهد شد تا مدیریت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به صورت متمرکز و هدفمند انجام شود.

باقری در پایان گفت: اقتصاد دریا محور از اولویت‌های استاندار مازندران است و این موضوع مورد تاکید رهبری نیز قرار دارد، بنابراین با واگذاری پروژه‌ها به تعاونی‌ها، می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه باشیم.