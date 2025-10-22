خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- عصمت اسماعیلی: زمین نفس میکشد؛ گاهی با وزش باد ملایم بر شاخههای درختان، گاهی با صدای موجهای خروشان دریا و گاهی با سکوت سبز دشتها و مراتع. اما این نفس هر روز ضعیفتر میشود و نیازمند دستهایی است که با مهربانی از آن پاسداری کنند.
در روزگاری که نفس زمین به شماره افتاده، جنگلها در آتش بیتوجهی میسوزند و دریاها زیر بار زبالههای انسانی نفس میکشند، آموختنِ دوستی با طبیعت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای زمین و انسان است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان به نسلی نیاز دارد که درک کند زمین تنها خانه ما نیست، بلکه امانتی است که باید از آن پاسداری کنیم.
در همین راستا، اجرای طرحهای «آموزش محیطزیست در مدارس»، گامی ارزشمند در مسیر پرورش نسلی است که نهتنها درسهای کلاس را میآموزد، بلکه احترام به خاک، دریا، گیاه و جانور را نیز در جان خود نهادینه میکند، نسلی که با دستان کوچک خود، بذر آگاهی و مهربانی با طبیعت را میکارد تا آیندهای سبزتر برای شهر و سرزمینش بسازد.
در مدارس گناوه، نسلی کوچک اما پرامید، روز به روز با طبیعت آشنا میشود؛ با خاک، با آب، با درخت و حیات وحش. آنها یاد میگیرند که زمین تنها خانه ما نیست، بلکه امانتی است که باید با عشق و مسئولیت از آن مراقبت کرد.
آموزش محیطزیست در این مدارس، نه تنها درسهای علمی را به کودکان میآموزد، بلکه دلهایشان را با مهربانی و احترام به طبیعت پیوند میزند و نسلی از سفیران کوچک طبیعت میسازد که فردا پیامآور حفظ زمین خواهند بود.
آموزش از پایه برای ساخت آیندهای سبز
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برنامه آموزش محیط زیست در مدارس با همکاری آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد و گفت: هدف این طرح، ارتقای آگاهی دانشآموزان و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت است.
زینت اسماعیلی اظهار کرد: این طرح مطابق سنوات گذشته از ابتدای مهرماه امسال آغاز شده و دانشآموزان با مفاهیم پایهای محیط زیست از جمله حفظ منابع طبیعی، تفکیک زباله، صرفهجویی در مصرف آب و انرژی و حفاظت از گونههای جانوری آشنا میشوند.
افزایش آگاهی نسل آینده نسبت به حفاظت از طبیعت
وی با اشاره به نقش مؤثر آموزش در نهادینهسازی رفتارهای زیستمحیطی افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم پایهای محیط زیست میتواند آنان را به عنوان سفیران کوچک طبیعت در خانواده و جامعه مطرح کند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست گناوه ادامه داد: کارشناسان محیط زیست با حضور در مدارس، ضمن آموزش چهرهبهچهره، برنامههایی مانند برگزاری دوره آموزشی یک ساعت با محیط بان، کارگاههای آموزشی، مسابقات نقاشی و مقالهنویسی، نمایش فیلمهای آموزشی و بازدیدهای میدانی از مناطق طبیعی را در دستور کار دارند.
تقدیر از همکاری آموزش و پرورش و لزوم هماهنگی مدیران مدارس
اسماعیلی با قدردانی از همراهی اداره آموزش و پرورش شهرستان در اجرای این برنامه تصریح کرد: همکاری نهادهای آموزشی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست دارد و مدیران مدارس میتوانند جهت حضور کارشناسان در مدارس، با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هماهنگی لازم را انجام دهند.
وی بیان کرد: انتظار میرود با تداوم این برنامهها، سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی افزایش یافته و زمینه توسعه پایدار در شهرستان گناوه فراهم شود.
آموزش مفاهیم محیط زیست در مدارس؛ گامی برای پرورش نسلی مسئولیت پذیر
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نقش دانشآموزان در حفاظت از محیط زیست وبا استقبال از برگزاری طرحهای محیط زیستی در مدارس شهرستان گفت: رفع مشکلات و مسائل زیستمحیطی نیازمند مشارکت عمومی و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری در قبال سلامت جامعه است.
عبدالله باور، با اشاره به جایگاه و اهمیت محیط زیست افزود: امروزه توجه به رویکردهای نوین و ابتکاری در مدیریت محیط زیست بیش از پیش ضرورت دارد و برای مقابله با بحرانها و چالشهای زیستمحیطی، باید از خودمان آغاز کنیم و فرهنگ مسئولیتپذیری را در جامعه نهادینه سازیم.
مدیر آموزش و پرورش گناوه در ادامه بیان کرد: تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری نسبت به محیط زیست از طریق آموزش دانشآموزان بهعنوان سفیران محیط زیست در خانواده و جامعه امکانپذیر است و استفاده از ظرفیت دانشآموزان در این زمینه میتواند الگویی موفق برای مدیریت حفاظت از محیط زیست باشد.
وی خاطرنشان کرد: آموزش محیط زیست تنها محدود به کلاسهای درس نیست، بلکه ریشه در ارتباط ما با جهان پیرامون و طبیعتی دارد که بخشی جداییناپذیر از زندگی ما است، ما در تلاش هستیم نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و دوستدار محیط زیست پرورش دهیم؛ نسلی که نهتنها به پیشرفت علمی خود میاندیشد، بلکه در حفاظت از محیط زیست برای آیندگان نیز مسئولانه عمل میکند.
مدیر آموزش و پرورش گناوه به فعالیتهای عملی دانشآموزان در مدارس اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات ما کاشت گیاهان و درختان در محیطهای آموزشی، همکاری با محیط زیست شهرستان در برگزاری کارگاهها و طرحهای آموزشی آشنایی دانش آموزان با مسائل محیط زیستی است که دانشآموزان را با چرخههای طبیعت آشنا کرده و محیط آموزشی را سالمتر میکند.
آموزش محیطزیست، بخشی از سلامت پایدار دانشآموزان
کارشناس سلامت اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت آموزش محیطزیست اظهار کرد: حفظ محیطزیست به معنای حفظ سلامت خود و دانشآموزانمان است.
نسترن خلیفهزاده، افزود: دانشآموزانی که امروز به احترام طبیعت آموزش میبینند، فردا حافظان سلامت محیط زیست جامعه خواهند بود.
وی گفت: رسالت ما در حوزه سلامت دانشآموزی تنها مراقبت از جسم نیست، بلکه آموزش رفتارهای مسئولانه در قبال محیطزیست نیز، بخشی از سلامت پایدار به شمار میرود.
صدای دانشآموزان؛ ما زمین را دوست داریم
در یکی از مدارس ابتدایی گناوه، گروهی از دانشآموزان با ذوق و علاقه در کلاس آموزشی حضور یافتهاند، یکی از آنها،، میگوید: یاد گرفتیم که نباید زبالهها را روی زمین بریزیم چون به حیوانها و گیاهها آسیب میزند، من حالا به مادرم کمک میکنم تا زبالههای خشک و تر را جدا کند..
یکی دیگر از دانشآموزان هم با هیجان از تجربهاش میگوید: کارشناسان به ما نشان دادند که چطور میتوانیم از محیط زیست اطراف خود حفاظت کنیم و بیشتر مراقب طبیعت باشم.، ما یاد گرفتیم که به حیوانات و گیاهان آسیب نرسانیم و با آنها مهربان باشیم.
یکی دیگر از دانش آموزان نیز گفت: حضور کارشناسان در کلاس درس باعث شد تا بیشتر از گذشته مراقب طبیعت باشیم و همه جای زمین را مانند خانه خود بدانیم و از آن مراقبت کنیم.
تداوم این طرحها در کنار همکاری دستگاههای مختلف، میتواند زمینهساز شکلگیری شهری سبزتر و پایدارتر باشد. آینده گناوه به دست همین دانشآموزان رقم میخورد؛ نسلی که زمین را نه صرفاً محل زندگی، بلکه امانتی گرانبها میدانند.
