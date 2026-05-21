سید فواد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه قصه‌نویسی «ماموریت ماکان» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان دوره ابتدایی در استان کردستان آغاز شده است.

وی افزود: این مسابقه فرصتی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مفاهیم زیست‌محیطی و همچنین بروز خلاقیت و استعداد آنان در حوزه داستان‌نویسی فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: استفاده از قالب‌های خلاقانه‌ای مانند قصه‌نویسی می‌تواند نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در میان نسل آینده داشته باشد.

حسینی عنوان کرد: دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم ابتدایی می‌توانند تا پایان خردادماه آثار خود را به این مسابقه ارسال کنند و پس از داوری، از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی با یاد شهید ماکان نصیری برگزار می‌شود و تلاش دارد نگاه مسئولانه دانش‌آموزان نسبت به محیط‌زیست و اهمیت حفاظت از طبیعت را تقویت کند.