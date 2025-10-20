  1. استانها
کرامت انسانی و حیا زیرساخت تربیتی هستند

قم- استاد حوزه علمیه خواهران کرامت انسانی و حیا را از جمله مهمترین زیرساخت تربیتی برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره صفاتی ظهر دوشنبه در دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی گزارشات علمی کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی (دوحه) که با محوریت «حقوق کودکان و مسائل نوظهور» در قم برگزار شد، به فضای حاکم بر کنفرانس دوحه اشاره کرد و گفت: یک نظم و انضباط خاصی بر جلسه حاکم بود و مقالات به این سیاق که ما همایش برپا می‌کنیم و صاحب مقاله چکیده‌اش را بیان می‌کند، نبود و آن‌ها خلاصه‌ای از مقالات را استخراج کرده بودند و مجری به سرعت می‌خواند و اگر صاحب مقاله می‌خواست، می‌توانست مداخله کوتاهی (حدود هفت الی هشت دقیقه) داشته باشد و یک فرصت مساوی و عادلانه‌ای به هر کسی که حرف برای گفتن داشت داده می‌شد و هیچ اصطکاکی در حرف‌ها وجود نداشت.

استاد حوزه علمیه خواهران نکته قابل تأمل دیگر را حضور پررنگ زنان دانست و افزود: حضور زنان در اجلاسیه‌ها و مراکز علمی بسیار چشمگیر بود و من می‌دیدم که بانوان از کشورهای مختلف در بسیاری از این هشت موضوع مداخله می‌کردند و معلوم می‌شود از نظر فکری تحولی در آنان به وجود آمده و توان اظهار نظرات مناسب را پیدا کرده‌اند و این خود یک ظرفیت بزرگ است و خواهران عزیز باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

صفاتی همچنین به پذیرفته شدن پیشنهادات خود در این کنفرانس اشاره کرد و گفت: من سه پیشنهاد مشخص دادم که هر سه پذیرفته شد و در مجموعه قرارات (تصمیمات) آوردند؛ پیشنهاد اول اشتراک‌گذاری مباحث مشترک در جهان اسلام بود و دوم، تشکیل دبیرخانه‌ای برای دنبال کردن مباحث کودک در مجمع جهانی فقه. و سوم، پیش‌بینی نهادی برای رسیدگی به امور کودکان جنگ و پساجنگ، با توجه به وضعیت غزه.

اسلام برای کودک حقوق قائل است، نه صرفاً اصول اخلاقی

استاد حوزه علمیه خواهران به تبیین مبانی فقهی حقوق کودک پرداخت و اظهار کرد: ما این همه منابع غنی در اختیار داریم، مع ذلک هم جهان اسلام و هم کشور خود ما در نقطه ایده آل قرار نگرفته و باید این درد را درمان کنیم وما حرف برای گفتن داریم، اما نتوانسته‌ایم به ظهور و بروز برسانیم

صفاتی تاکید کرد: در مقاله‌ای که ارائه شد ما به جای بیان اصول اخلاقی، وارد حوزه احکام شرعی و استنباط فقهی شدیم.

کرامت انسانی و حیا زیرساخت‌های تربیتی هستند

این بانوی مجتهده با اشاره به اینکه در فقه، «طفل» به فرد از بدو تولد تا بلوغ گفته می‌شود، بر نقش محوری خانواده تاکید کرد و گفت: خانواده نقش محوری دارد و اگر می‌گوییم مدرسه و جامعه، در درجات بعد هستند و محیط سالم خانواده باید بر اساس محبت پایه‌ریزی شود.

وی دو اصل را زیرساختی‌ترین اصول تربیتی خواند: اول اصل کرامت انسان. در هندسه معرفتی قرآن، اصل کرامت ناشی از مقام خلیفة‌اللهی اوست. قرآن می‌فرماید «ولقد کرمنا بنی آدم» و تمام هنجارها و رفتارهای تربیت‌ساز باید مبتنی بر کرامت باشد.

صفاتی ادامه داد: دوم، آموزش بحث حیا محوری در خانواده است. وقتی حیازدایی در خانواده‌ها بشود، حریم باز می‌شود برای کارهای خلاف و متأسفانه الان رسانه‌های ما، فیلم‌های ما و فیلم‌های خانگی ما بحث حیازدایی را خیلی معمولی گرفته‌اند و راحت اتفاق می‌افتد. اسلام ۱۴۰۰ سال پیش در سوره نور بحث حیا در خانواده را مطرح کرده است.

استاد حوزه علمیه خواهران در پایان با اشاره به قاعده «لاضرر» گفت: باید از هرچیزی که ضرر متوجه کودک می‌شود، پرهیز کرد. در روایات ذیل آیه «من قتل نفسا…»، قتل نفس به گمراه کردن و احیای نفس به هدایت تفسیر شده است. این باید ملاک کار خانواده‌ها و دولت‌ها قرار بگیرد.

