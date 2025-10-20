هوش مصنوعی ابزار کلیدی برای کاهش حوادث و جرائم در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، در همایش ملی چشمانداز صفر که با محوریت بهرهگیری از هوش مصنوعی در پیشگیری از آسیبها و جرایم برگزار شد به اهمیت تغییر رویکرد در حوزه ایمنی و حوادث اشاره کرد و گفت: ما باید از واکنش به حوادث به سمت پیشگیری حرکت کنیم، چرا که هوش مصنوعی میتواند با تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی نقاط پرخطر، تأثیر بسزایی در کاهش آسیبها داشته باشد.
نجفنیا همچنین بر نقش حیاتی کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در حفظ جان و سلامت نیروی کار تأکید کرد و افزود: این کارشناسان تنها مجری قوانین نیستند بلکه مشاوران استراتژیک و نگهبانان سلامت عمومیاند که در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند.
وی با بیان آمار بالای حوادث ناشی از بیاحتیاطی، تصریح کرد که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند و با آموزش و مدیریت ریسک میتوان از وقوع آنها جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: هر حادثه فردی، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، قضائی و اجتماعی را به همراه دارد و پیشگیری در این زمینه یک وظیفه اجتماعی و حقوقی است.
معاون دادگستری البرز با تأکید بر نقش کلیدی هوش مصنوعی در این مسیر، بیان کرد: هوش مصنوعی میتواند با پایش لحظهای و ارائه آموزشهای هدفمند، سهم بسزایی در کاهش حوادث و جرایم داشته باشد.
وی ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نو در حوزه ایمنی را مهم دانسته و افزود: کارشناسان HSE باید با استفاده از ابزارهای دادهمحور، نقش خود را از نظارت صرف به پیشبینی و تحلیل خطرات ارتقا دهند.
نجفنیا همچنین تدوین چارچوبهای حقوقی شفاف برای استفاده از فناوریهای نو را از وظایف دستگاه قضائی دانست و خواستار همکاری مؤثر میان دستگاههای مختلف برای طراحی سامانههای جامع پایش حوادث شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای رویکرد پیشگیرانه و هوشمند نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش حوادث میشود بلکه مسئولیتپذیری کارفرمایان را نیز ارتقا میبخشد و پیوندی مؤثر میان فناوری و مدیریت اجرایی ایجاد میکند.
