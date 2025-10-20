هشدار شمخانی درباره ناهماهنگی درطرح فاضلاب اهواز؛۵۰درصدخطوط فرسوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم شمخانی عصر امروز دوشنبه در نشست بررسی مشکلات طرح جامع فاضلاب اهواز که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و پلیس راهور در اجرای موفق پروژه‌های شهری اظهار کرد: پیش از بروز مشکلات، باید هماهنگی‌های لازم انجام شود تا اجرای طرح‌ها موجب نارضایتی عمومی و آسیب به خدمات شهری نشود.

شمخانی با بیان اینکه شهروندان تفاوتی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان قائل نیستند، افزود: نتیجه عملکرد همه نهادها در کیفیت خدمات شهری دیده می‌شود و هرگونه ناهماهنگی مستقیماً به نارضایتی مردم منجر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه جلسات شهرستان نباید به محلی برای مقصر دانستن یکدیگر تبدیل شود، تصریح کرد: هدف از این نشست‌ها، تصمیم‌گیری برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح‌هاست و انتظار می‌رود مدیران با رویکردی دلسوزانه و جهادی پای کار باشند.

سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به نگاه ویژه دولت به اهواز و پیگیری‌های استاندار خوزستان در حوزه خدمات شهری گفت: موفقیت دولت و مجموعه مدیران در گرو همدلی و کار جهادی است و باید با رعایت ضوابط قانونی، از توقف یا تأخیر پروژه‌ها جلوگیری شود.

شمخانی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست نشست‌های تخصصی داخلی برگزار کرده و برای رفع مشکلات حفاری، روکش آسفالت و تعمیرات شبکه‌های فرسوده برنامه‌ریزی کنند.

وی با هشدار نسبت به فرسودگی زیرساخت‌ها افزود: حدود ۵۰ درصد خطوط فاضلاب اهواز فرسوده است و باید با اولویت‌بندی و استفاده از فناوری‌های نوین، نقاط پرخطر شناسایی و اصلاح شوند تا بحران‌های احتمالی در فصل بارندگی کاهش یابد.

شمخانی اعلام کرد: این نشست‌ها به‌صورت مستمر و هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد تا با همدلی، مشکلات خدمات شهری و فاضلاب اهواز به حداقل برسد.